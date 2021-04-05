В Кингисеппе возбудили уголовное дело: мужчина ранил ребенка на детской площадке

В Кингисеппе возбудили уголовное дело: мужчина ранил ребенка на детской площадке
На детской площадке ребенок получил ранение в шею. Фото: pixabay

В Кингисеппе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту ранения ребенка на детской площадке города. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленобласти.

Следственный отдел зафиксировал признаки преступления по статье хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

По информации следствия, 4 апреля неизвестный находился недалеко от детской площадки.

Хулиган использовал в качестве оружия неустановленное устройство.

Из него он умышленно и выстрелил в сторону играющих на площадке детей.

Неизвестный попал в 10-летнего мальчика. Ребенок получил ранение в шею. В настоящее время школьник находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

А также проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленника и задержать его.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кингисеппе задержали мужчину, который размахивал предметом, похожим на гранату.

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