В Кингисеппе задержали мужчину, размахивавшего предметов, похожим на гранату

Горожанин угрожал прохожим и вел себя довольно агрессивно, чем очень напугал местных жителей.

В Кингисеппе сегодня, 2 апреля, задержали мужчину, который размахивал предметом, похожим на гранату в общественном месте. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Агрессивного мужчину заметили у одного из магазинов города. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые вступили в переговоры с нарушителем покоя местных жителей. В удачный момент мужчину задержали, а предмет у него отняли. Выяснилось, что он не представлял никакой опасности, так как это был муляж ручной гранаты Ф-1.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каковы обстоятельства происшествия. Непонятно, чем руководствовался мужчина, угрожая другим взрывом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд в Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты.