Суд в Петербурге арестовали мужчину, ограбившего банк с муляжом гранаты

Обвиняемого отправили под арест до 8 мая. Фото: pixabay

Обвиняемого отправили под арест до 8 мая. Фото: pixabay

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в похищении почти 2,6 млн рублей из офиса банка на Индустриальном проспекте Акбарджону Исмоилову.

Обвиняемого отправили под арест до 8 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По словам мужчины, он ограбил банк, так как ему было необходимо вернуть долг своим знакомым.

«После его задержания, большая часть денежных средств была возвращена банку, он не намерен скрываться и совершать преступления», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 9 марта неизвестный мужчина вошел в офис банка на Индустриальном проспекте, и, угрожая предметом, похожим на гранату, старшему кассиру потребовал выдать денежные средства. Кассир банка отдала мужчине в чёрном 2,5 млн рублей. Грабитель забрал деньги скрылся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 58-летняя женщина, работающая оператором станции на улице Киевская. Она заявила, что в помещение АЗС вошел неизвестный и, под угрозой применения насилия, потребовал выдать ему деньги, после чего скрылся.