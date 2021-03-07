Рецидивист ограбил заправку в Гатчине, угрожая кулаками

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина ограбил заправку. Злоумышленнику удалось унести только 5 тыс. рублей.
В субботу, 6 марта, в отдел полиции обратилась 58-летняя женщина, работающая оператором станции на улице Киевская. Она заявила, что в помещение АЗС вошел неизвестный и, под угрозой применения насилия, потребовал выдать ему деньги, после чего скрылся.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Подозреваемого в преступлении поймали в деревне Редселя в Ломоносовском районе Ленобласти. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчин. по факту разбоя возбудили уголовное дело.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шушарах мужчина в черной маске ограбил заправку на 60 тысяч, угрожая пистолетом.