В Шушарах мужчина в черной маске ограбил заправку на 60 тысяч, угрожая пистолетом

В Шушарах мужчина в черной маске ограбил заправку на 60 тысяч, угрожая пистолетом
Мужчина ограбил заправку на Московском шоссе. Фото: pixabay

В Пушкинском районе Петербурга вооруженный мужчина ограбил заправку.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 18 января. В отдел полиции обратился сотрудник АГЗС «Джипаужр», расположенного в поселке Шушары. Он рассказала, что неизвестный в черной медицинской маске направил в окно для оплаты предмет похожий на пистолет и, угрожая оператору, забрал деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист вытолкнул петербурженку из машины, ограбил и уехал. Домой горожанка вернулась без украшений.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти разбойное нападение шушары


 

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