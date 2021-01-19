В Шушарах мужчина в черной маске ограбил заправку на 60 тысяч, угрожая пистолетом

В Пушкинском районе Петербурга вооруженный мужчина ограбил заправку.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 18 января. В отдел полиции обратился сотрудник АГЗС «Джипаужр», расположенного в поселке Шушары. Он рассказала, что неизвестный в черной медицинской маске направил в окно для оплаты предмет похожий на пистолет и, угрожая оператору, забрал деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сумма ущерба составила 60 тыс. рублей.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что таксист вытолкнул петербурженку из машины, ограбил и уехал. Домой горожанка вернулась без украшений.