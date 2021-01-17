Таксист вытолкнул петербурженку из машины, ограбил и уехал

Жительница Петербурга обратилась в полицию после опасной поездки в такси. Домой женщина вернулась без украшений.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 17 января. Горожанка рассказала правоохранителям, что вызвала такси, после чего к ней приехал автомобиль марки Honda с мужчиной неславянской внешности за рулем.

Как сообщил 78.ru, в какой-то момент водитель решил ограбить заявительницу и снял с нее цепочку. Женщина также добавила, что таксист еще и вытолкнул ее из машины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Коломяжском проспекте рабочий птицефабрики и кладовщик ограбили прохожего на 15 тысяч рублей.