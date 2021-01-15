На Коломяжском проспекте рабочий птицефабрики и кладовщик ограбили прохожего на 15 тысяч рублей

На Коломяжском проспекте рабочий птицефабрики и кладовщик ограбили прохожего на 15 тысяч рублей
Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Фото: pixabay

Около пяти часов вечера 14 января в полицию Приморского района Санкт-Петербурга поступила телефонограмма из травмпункта. В ней говорилось, что в медучреждение обратился 20-летний мигрант, избитый неизвестными.

По словам уроженца одного из среднеазиатских государств, 12 января возле дома №20 по Коломяжскому проспекту на него напали трое злоумышленников. Они избили молодого человека и похитили у него мобильный телефон и часы. Ущерб пострадавший оценил в 15 тысяч рублей.

Спустя несколько часов возле дома №15 в деревне Оржицы Ломоносовского района задержали 19-летнего рабочего цеха птицефабрики, а возле дома №15 на улице Генерала Хрулёва — 18-летнего кладовщика. Оба подозреваются в ограблении жителя Северной столицы на Коломяжском проспекте. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Генерала Симоняка четверо грабителей напали на прохожего и отобрали у него золотую цепочку и iPhone 11. Задержан лишь один злоумышленник.

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