На Генерала Симоняка четверо неизвестных отобрали у прохожего золотую цепочку и iPhone 11

На Генерала Симоняка четверо неизвестных отобрали у прохожего золотую цепочку и iPhone 11
Полицейские разыскивают еще троих злоумышленников, причастных к ограблению. Фото: pixabay

Во вторник, 12 января, на улице Генерала Симоняка в Кировском районе Петербурга произошла драка. Четверо хулиганов напали на прохожего и отобрали у него цепь из желтого металла и дорогостоящий смартфон.

Материальный ущерб 32-летний пострадавший, — монтажник в частной коммерческой организации, — оценил в 150 тысяч рублей. В четверг, 14 января, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в совершении преступления — им оказался 35-летний уроженец одного из среднеазиатских государств.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские предпринимают все меры к розыску и задержанию соучастников задержанного.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парадной одного из домов на Васильевском острове мигрант пытался приставать к школьнице. Гражданина Узбекистана задержали в тот же день, возбуждено уголовное дело.

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