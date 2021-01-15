Мигрант подозревается в приставаниях к школьнице в парадной на Васильевском острове

Мигрант подозревается в приставаниях к школьнице в парадной на Васильевском острове
Мужчина приставал к девочке в парадной жилого дома. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Василеостровском районе Петербурга неизвестный мужчина развращал школьницу в парадной жилого дома. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении.

В среду, 13 января, в отдел полиции обратилась 29-летняя женщина, работающая администратором «Аппарт-отеля 0853»ю Она рассказала, что на лестничной клетке между 1 и 2 этажом парадной неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 9-летней дочери.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. 39-летний гражданин Узбекистана опался в том же районе.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке мужчина подозревается в изнасиловании подростка в ночь на Рождество.

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