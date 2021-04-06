Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Хирвости

Уголовное дело об убийстве возбудили после пожара в Хирвости
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

После пожара в деревне Хирвости возбудили уголовное дело об убийстве. В огне погибла женщина с признаками насильственной смерти.

Трагедия произошла 25 января 2021 года в доме в деревне Всеволожского района Ленобласти. Тогда из пожара удалось спасти 41-летнюю женщину. По данным следствия, на ее теле были следы насилия. Спустя несколько дней пострадавшая скончалась в больнице.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые поспособствовали трагедии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина.

ГСУ СК России по Ленобласти пожар спасатели


 

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