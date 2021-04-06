Во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина

Во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина.Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволжском районе в пожаре погибли женщина и мужчина.Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице, в результате которого пострадали мужчина и женщина.

По предварительным данным, ночью 6 апреля 2021 года в квартире произошло самопроизвольное возгорание электросамоката. На место была вызвана пожарная служба, которая локализовала пожар. Проживающие в картере мужчина и женщина были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного отдела по городу Всеволожск в составе следователей, следователя-криминалиста и сотрудников полиции. Выясняется причина возгорания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека попали в больницу после пожара в 12-этажном доме в Кудрово.