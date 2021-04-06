Два человека попали в больницу после пожара в 12-этажном доме в Кудрово

Два человека попали в больницу после пожара в 12-этажном доме в Кудрово
Место пожара. Фото: администрация Ленобласти

Сегодня утром спасатели тушили квартиру в 12-этажном доме в Кудрово. Два жильца оказались в больнице.

Возгорание случилось во вторник, 6 апреля, в квартире на десятом этаже дома на улице Столичной. Из-за ЧП жильцы 10 и 11 этажей оказались в ловушке.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, по предварительным данным, два человека пострадали — их доставили во Всеволожску больницу.

Другие подробности выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного.

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