Два человека попали в больницу после пожара в 12-этажном доме в Кудрово

Сегодня утром спасатели тушили квартиру в 12-этажном доме в Кудрово. Два жильца оказались в больнице.
Возгорание случилось во вторник, 6 апреля, в квартире на десятом этаже дома на улице Столичной. Из-за ЧП жильцы 10 и 11 этажей оказались в ловушке.
Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, по предварительным данным, два человека пострадали — их доставили во Всеволожску больницу.
Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного.