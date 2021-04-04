Один человек погиб при квартирном пожаре на улице Демьяна Бедного

Пожар на улице Демьяна Бедного. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на улице Демьяна Бедного. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Калининском районе 4 апреля произошел квартирный пожар, который унес жизнь одного человека. Погиб пожилой инвалид.

По информации петербургского управления МЧС, горожане вызвали пожарных в половину первого дня. Все случилось в доме №28/2 по улице Демьяна Бедного. Там загорелась обстановка в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома.

Огонь охватил комнату площадью 12 квадратных метров. Пожар потушили почти за 20 минут. На месте ЧП работали девять спасателей с привлечением двух пожарных машин.

Как сообщает 78.ru, сотрудникам МЧС удалось вывести из горящей квартиры 89-летнюю пенсионерку. Однако ее 64-летний сын-инвалид погиб в квартире, его тело нашли на пепелище.

Женщину осмотрели медики, но она решила отказаться от госпитализации. После она пошла к соседям, чтобы там дождаться приезда родственников.

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