Автомобиль разорвало на части после ДТП с грузовиком на КАД

Сегодня на КАД произошло серьезное ДТП с участием грузовика и автомобиля. Второй транспорт в результате удара превратился в груду металла.

Авария случилась сегодня, 4 апреля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, парень на легковушке влетел в грузовик дорожников на 32-м километре внутренней стороны КАД, перед съездом на улицу Руставели.

На кадрах видно, что от авто остался лишь смятый корпус. О состоянии водителя информации не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием пешехода. Курьер на Citroen сбил школьницу, переходившую дорогу на «зеленый» на Большевиков