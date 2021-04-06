В Петербурге прооперировали раненного в Кингисеппе мальчика

Врачи считают, что понадобится около недели на реабилитацию.

В Санкт-Петербурге сделали операцию раненному в Кингисеппе 10-летнему мальчику. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но потребуется время на восстановление. Об этом пишет 78.ru.

Заместитель главврача по хирургии интенсивной терапии областной детской больницы Дмитрий Тонконогов рассказал, что перед операцией было проведено дополнительное обследование, после чего приняли решение о необходимости хирургического вмешательства. Инородное тело находилось между остистыми отростками пятого шейного позвонка. К счастью, пуля не задела жизненно важные органы и ребенку ничего не угрожает.

Врач считает, что понадобится около недели, чтобы мальчик пришел в себя. Напоминаем, что инцидент, в результате которого ребенок получил травму, произошел 4 апреля на детской площадке на Октябрьской улице.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в СК рассказали о ходе расследования дела о ранении ребенка на детской площадке в Кингисеппе.