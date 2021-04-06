Создатель «Дома-2» считает, что шоу снова закроется в ближайшие месяцы

Он убежден, что никому не удастся реабилитировать проект.

Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров заявил, что пришел генеральному директору телеканала «Ю» Натальи Радько ящик дорого шампанского, если шоу не закроют до 1 сентября 2021 года. Об этом он рассказал в интервью агентству InterMedia.

Комиссаров не верит, что кому-либо удастся реабилитировать шоу. Он считает, что проект не имеет успеха, так как им занимаются другие люди, а не создатель.

«Скорее всего, окончательное закрытие «Дома-2″ произойдет гораздо раньше — в течение полутора месяцев, максимум трех»,

— считает Комиссаров.

Напоминаем, что новые выпуски «Дома-2» будут выходить на телеканале «Ю» уже в апреле 2021 года. Ведущими останутся Ксения Бородина и Ольга Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Дом-2» перезапустят на телеканале «Ю». Программа будет идти утром и вечером по 2 часа. Телеканал «Ю» также сообщил, что оставит звёзд проекта, но и примет новых участников.