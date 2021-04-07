На развязке КАД с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу

На путепроводе над Кольцевой автодорогой Петербурга на развязке с Пискаревским проспектом до конца апреля перекроют одну полосу для движения транспорта.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Речь идет о полосе в направлении в Ленобласть. Ограничения будут действовать с 10 по 30 апреля, однако могут продлиться в зависимости от погодных условий. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», соответствующие меры введут из-за проведения дорожных работ.

По второй полосе скорость движения ограничат до 50 км/час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения.