На участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»)

На участке внутреннего кольца КАД между развязками с автодорогой Санкт-Петербург-Матокса и с Шафировским проспектом перекроют одну полосу движения. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»)

На автомобильной дороге А-118 КАД, на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург-Матокса (Мурино) и транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом (км 32 – км 37 внутреннего кольца) будет перекрыта одна полоса движения.

В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 6 по 12 апреля 2021 года будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/час.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Петербурга объяснили изношенность дороги КАД.