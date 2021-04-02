Дорожники Петербурга объяснили изношенность дороги КАД

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге асфальт такой же, как и в Финляндии. Быстрый износ этого асфальта связан с загруженностью КАД, рассказал «Деловому Петербургу» заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Анищенко.

Он также сообщил, что избавиться от колейности и пробок на КАД можно только снизив нагрузки на дорогу. Высокая скорость плюс зимние шипы истирают даже крепкий щебень.

Анищенко уточнил, что КАД уже давно работает в режиме перегруза. Так при строительстве рассчитывалось на 100 тысяч авто в сутки, а сейчас до 37 тысяч автомобилей в сутки только по одной полосе на этом участке.

Дорогу надо развивать, нужно, чтобы в этом участвовали и Санкт-Петербург, и Ленинградская область. Анищенко добавил, что с появлением ЗСД трафик разгрузился, а с появлением ШМСД тоже будет лучше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пробки на дорогах Петербурга выросли до 5 баллов утром в пятницу.