Пробки на дорогах Петербурга выросли до 5 баллов утром в пятницу

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля . Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:30 утра заторы на дорогах достигли 5 баллов, спустя час пробки спадут на балл.

Так, красным отмечены участки на Кутузова, Арсенальной, Малоохтинской и Свердловской набережных, Новоладожской, Академика Лебедева, Благодатной, Салова и Бухарестской улицах. Каменноостровском, Обуховской Обороны, Невском, Лиговском и Московском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.