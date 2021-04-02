Пробки на дорогах Петербурга выросли до 5 баллов утром в пятницу

Пробки на дорогах Петербурга выросли до 5 баллов утром в пятницу
Пробки на дорогах Петербурга. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до пяти баллов.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля . Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:30 утра заторы на дорогах достигли 5 баллов, спустя час пробки спадут на балл.

Так, красным отмечены участки на Кутузова, Арсенальной, Малоохтинской и Свердловской набережных, Новоладожской, Академика Лебедева, Благодатной, Салова и Бухарестской улицах. Каменноостровском, Обуховской Обороны, Невском, Лиговском и Московском проспектах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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