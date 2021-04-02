Петербуржцев предупредили о дожде и мокром снеге 2 апреля

Петербуржцев предупредили о дожде и мокром снеге 2 апреля
В городе пройдет дождь. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 2 апреля, метеорологические условия в городе продолжит определять тыловая часть циклона, и к берегам Невы придет новая волна холодного воздуха.

Температура воздуха поднимется до 4-6 градусов тепла, в Ленобласти столбик термометра поднимется до +7. Подует западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

михаил леус новости СПб погода


 

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