В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

В пятницу Пулково работает без отмен и задержек
Пулково работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Из петербургского аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе. Пассажирский лайнер А-320 был отправлен на второй круг.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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