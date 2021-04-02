В пятницу Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта Пулково вылетят все назначенные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе. Пассажирский лайнер А-320 был отправлен на второй круг.