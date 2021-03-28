Самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе

Посадке самолёта Москва — Петербург в аэропорту Пулково помешал посторонний предмет на взлётно-посадочной полосе.
Инцидент произошел утром 28 марта.
Пилот бизнес-авиации при взлёте сообщил о предмете на ВПП. В итоге пассажирский лайнер А-320 был отправлен на второй круг, сообщает Рен-ТВ.
Оказалось, что на полосе был резиновый шнур. Посторонний предмет убрали, после чего полёты были возобновлены.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский самолет, который летел из Москвы в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт из-за рассылки со странной картинкой с угрозами. Известно, что пассажиры самолета начали получать изображение через AirDrop.