Самолет из Москвы не мог сесть в Пулково из-за постороннего предмета на полосе

Посадке самолёта Москва — Петербург в аэропорту Пулково помешал посторонний предмет на взлётно-посадочной полосе.

Инцидент произошел утром 28 марта.

Пилот бизнес-авиации при взлёте сообщил о предмете на ВПП. В итоге пассажирский лайнер А-320 был отправлен на второй круг, сообщает Рен-ТВ.

Оказалось, что на полосе был резиновый шнур. Посторонний предмет убрали, после чего полёты были возобновлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский самолет, который летел из Москвы в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт из-за рассылки со странной картинкой с угрозами. Известно, что пассажиры самолета начали получать изображение через AirDrop.