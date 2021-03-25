Российский самолет прервал полет из-за картинки с угрозами

Российский самолет прервал полет из-за картинки с угрозами
Самолет пришлось вернуть в Домодедово. Фото: Pixabay

Пассажиры получили странное изображение с пугающей надписью.

Российский самолет, который летел из Москвы в Краснодар, был вынужден вернуться в аэропорт из-за рассылки со странной картинкой с угрозами. Об этом сообщает «Блокнот Краснодар».

Известно, что пассажиры самолета начали получать изображение через AirDrop. На нем была надпись «Я с ножом». Многих прочитанное напугало, пассажиры рассказали об изображении стюардам.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в Домодедово. Там на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов, которые нашли автора картинки. Ей оказалась девушка София. Нарушительницу вместе с друзьями сняли с рейса, остальные пассажиры отправились в дальнейший путь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве аварийно приземлился самолет.

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