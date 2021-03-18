В Москве аварийно приземлился самолет

Бизнес-джет сел из-за проблем с левой основной стойкой шасси.

В Москве сегодня, 18 марта, бизнес-джет совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. Об этом пишет РИА Новости.

Известно, что самолету пришлось сесть из-за подламывания левой основной стойки шасси.

«Во Внуково после посадки самолета Hawker 900XP Ницца — Москва при рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси»,

— сказал источник.

В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие никак не повлияло на работу аэропорта.

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