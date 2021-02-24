Сотрудника Пулково ослепили фары самолета: мужчину с ожогами доставили в больницу

Фары самолета нанесли ущерб здоровью работнику аэропорта в Петербурге. Мужчину доставили в больницу с ожогами роговицы глаза.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Северной столицы, инцидент случился ночью, 24 февраля, во время прилета рейса из Москвы. Борт самолета заворачивал на стоянку и дважды включил фары. В этот момент работник Пулково указывал пилоту, куда именно нужно парковаться. В итоге, от сильного света фар мужчина буквально ослеп на некоторое время.

Позже пострадавший обратился в медпункт, и уже оттуда его доставили в больницу с ожогами роговицы глаза. На данный момент в Пулково проводится проверка, а мужчине врачи поставили диагноз, – световая офтальмия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково прошли контроль уссурийская харза и корсак для частного зоопарка в Ленобласти.