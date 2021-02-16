В Пулково прошли контроль уссурийская харза и корсак для частного зоопарка в Ленобласти

В Северной столице проверили хищных млекопитающих, которые прибыли для частного зоопарка в Ленинградской области. В содержании животных не было выявлено нарушений.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, специалисты провели ветеринарный контроль уссурийской харзы, которая является хищной желтогрудой куницей, а также корсака – степной лисицы. Животные направлялись из зоопарка Удмуртии в Ленинградскую область.

В итоге, нарушений у животных из Ижевска не было выявлено и они продолжили свой дальнейший маршрут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана. Груз хранился при неправильном температурном режиме. В итоге, у замороженной рыбы были обнаружены признаки дефростации. Вся партия задержана и отправлена обратно в Астраханскую область.