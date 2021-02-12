В Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана

В Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана
Партия была задержана в Пулково. Фото: Управление Россельхознадзора

В аэропорту Петербурга сотрудники Россельхознадзора проверили партию астраханской рыбы. 40 килограммов товара были задержаны и отправлены обратно.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора, сотрудники провели ветеринарный контроль груза. В один из ресторанов города индивидуальный предприниматель отправил икру щуки и осетровых рыб. Однако они были задержаны.

«Было обнаружено, что на этикетках копчёного осетра в качестве даты выработки было указано 28 января 2021 года, в то время как в ветеринарном сертификате на ту же продукцию – 1 февраля. Несоответствие данных было выявлено и при контроле икры щуки, только в этом случае кроме дат (декабрь и март 2020 года) отличались ещё и названия предприятий-производителей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, груз хранился при неправильном температурном режиме. В итоге, у замороженной рыбы были обнаружены признаки дефростации. Вся партия задержана и отправлена обратно в Астраханскую область.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных.

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