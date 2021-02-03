В январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных

В январе контроль Россельхознадзора в Пулково прошли более 25 тысяч животных
Только за месяц ветеринарный контроль в Пулково прошли 32 собаки. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

С начала года ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора в петербургском аэропорту Пулково прошли свыше 25 тысяч животных.

Инспекторы проверяют прибывших в Северную столицу диких животных и домашних питомцев в грузовом терминале аэропорта. Так, за последний месяц специалисты проконтролировали ввоз 32 собак и 16 кошек. Кроме того, в Петербург прибыли 975 попугаев, свыше 5 тысяч аквариумных рыб, а также декоративные рептилии, амфибии и моллюски.

Кроме того, ветеринарный контроль в Пулково прошли животные, использующиеся для различной хозяйственной деятельности: 23 шмелиные семьи, более 2 тысяч медицинских пиявок и 16 тысяч насекомых-энтомофагов. Все они успешно продолжили следование к получателям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно Россельхознадзор отправил обратно во Вьетнам 25 тонн риса, в котором нашли насекомых.

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