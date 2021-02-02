Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам

Сотрудники петербургского управления Россельхознадзора развернули крупную партию вьетнамского риса из-за загрязненности вредителями.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в морском порту Петербурга специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии короткозерного белого риса весом в 25 тонн. Рис прибыл в Россию морским транспортом из Вьетнама по заказу петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей.
При первичном досмотре инспекторы взяли образец для исследований. Экспертиза нашла в рисе мертвых опасных вредителей — Булавоусого малого хрущака и мёртвые личинки Чернотелки.
Комиссионный отбор также подтвердил загрязненность продукта. В итоге всю партию риса не допустили к дальнейшему движению и вернули во Вьетнам.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга прошли контроль Россельхознадзоре 20 тонн арбузов из Бразилии.