Россельхознадзор отправил 25 тонн риса с насекомыми обратно во Вьетнам

В партиях риса нашли мертвых опасных вредителей. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу

В партиях риса нашли мертвых опасных вредителей. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу

Сотрудники петербургского управления Россельхознадзора развернули крупную партию вьетнамского риса из-за загрязненности вредителями.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в морском порту Петербурга специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль партии короткозерного белого риса весом в 25 тонн. Рис прибыл в Россию морским транспортом из Вьетнама по заказу петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей.

При первичном досмотре инспекторы взяли образец для исследований. Экспертиза нашла в рисе мертвых опасных вредителей — Булавоусого малого хрущака и мёртвые личинки Чернотелки.

Комиссионный отбор также подтвердил загрязненность продукта. В итоге всю партию риса не допустили к дальнейшему движению и вернули во Вьетнам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в порту Петербурга прошли контроль Россельхознадзоре 20 тонн арбузов из Бразилии.