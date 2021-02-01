В порту Петербурга прошли контроль Россельхознадзоре 20 тонн арбузов из Бразилии

С начала 2021 года в Петербург ввезли более 300 тонн арбузов и все - из Бразилии. Фото: pixabay

С начала 2021 года в Петербург ввезли более 300 тонн арбузов и все - из Бразилии. Фото: pixabay

В морском порту Северной столицы инспекторы Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль 20 тонн свежих арбузов.

Как уведомляет пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, плоды отправила компания из бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти, расположенного на востоке страны. Получаетелем выступает петербургская фирма, занимающаяся оптовой продажей фруктов и овощей.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений не было выявлено, поэтому арбузы впустили на территорию Российской Федерации. В ведомстве отмечают, что в общей сложности с начала года в Северную столицу прибыло более 315 тонн арбузов. Всю продукцию поставляет Бразилия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадхор разрешил посадку в Петербурге и Леноблатси 3 млн нидерландских тюльпанов.