Россельхознадзор в Петербурге разрешил посадку 3 млн импортных тюльпанов

Карантинных обектов в партии цветов не обнаржуено. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Карантинных обектов в партии цветов не обнаржуено. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В конце декабря-начале января в теплицах Петербурга и Ленинградской области специалисты Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 3 миллионов луковиц тюльпанов, прибывших из Нидерландов.

В ходе проведения мероприятия инспекторы отобрали пробы, которые отправили на лабораторную экспертизу в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», проверяющую наличие в партии цветов карантинных объектов. По итогам исследования опасных паразитов или заболеваний на луковицах тюльпанов не обнаружено.

Ознакомившись с результатами экспертизы, специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям допустили к посадке нидерландские тюльпаны на территории Северной столицы и Ленобласти.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор разрешил отправку 20 тонн кормовых дрожжей из Петербурга в Сербию.