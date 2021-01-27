Россельхознадзор проверил 20 тонн кормовых дрожжей, которые отправились из Петербурга в Сербию

Инспекторы управления Россельхознадзора в Ленобласти проконтролировали экспорт крупной партии кормовых дрожжей, направляющихся в Сербию.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления, партия кормовых дрожжей весом 20 тонн прибыла на склад временного хранения в Выборге. Оформлением экспортных документов на товар занимались специалисты ведомства.
Петербургская компания, специализирующаяся на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, отправила дрожжи в город Суботица, расположенный на севере Сербии. Партия попадет к зарубежному предприятию автомобильным транспортом транзитом через несколько стран ЕС.
Инспекторы Россельхознадзора установили, что партия полностью соответствует всем ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера, после чего груз отправили в адрес получателя.
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