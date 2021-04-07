В «Единой России» прокомментировали недопуск Анохина к регистрации на праймериз

В &#171;Единой России&#187; прокомментировали недопуск Анохина к регистрации на праймериз
Андрей Анохин подал документы для участия в предварительном голосовании 1 апреля. Фото: assembly.spb.ru

Решение о том, что депутат Андрей Анохин не будет допущен до праймериз «Единой России», оргкомитет предварительного голосования принял единогласно. Такое заявление сделал спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Спикер отметил в ходе еженедельного брифинга в ЗакСе, что все основания для недопуска указаны в положении о праймериз.

По его словам, сейчас на праймериз от Петербурга в ЗакС подано 151, в Госдуму 78 человек.

Напомним, что Вячеслав Макаров является председателем регионального оргкомитета «Единой России». Накануне стало известно, что Анохину отказали в регистрации документов на праймериз партии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представляя законопроект, Анохин подчеркнул, что он собрал все документы в рамках регламента.

Анохин ЗакС новости СПб


 

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