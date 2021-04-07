Почти прорвался: ЗакС снова отклонил законопроект Анохина о кредитной амнистии, но «проснулись» 19 депутатов

В Петербурге очередной раз депутаты не стали включать в повестку заседания Законодательного Собрания законопроект о кредитной амнистии, разработанный единороссом Андреем Анохиным. Накануне ему отказали в регистрации документов на праймериз «Единой России». Напомним, что председателем регионального оргкомитета является спикер Вячеслав Макаров, которого довольно жестко критиковал депутат.

Отказам, которые слышал Анохин в ЗакСе за последние месяцы, скоро будет потерян счет. В среду, 7 апреля, в очередной раз он попытался дать ход своей инициативе о кредитной амнистии.

Представляя законопроект, Анохин подчеркнул, что он собрал все документы в рамках регламента. Закон в повестку, как и следовало ожидать, включать не стали, но примечательно, что на этот раз инициативу поддержали 19 депутатов, еще один воздержался.

Сам Анохин, комментируя позже голосование в ЗакСе, заявил, что «депутаты начали просыпаться».

«Частного предприятия одного человека больше здесь быть не может. Так не могло продолжаться долго. Настало время, когда в стены Мариинского дворца должны вернуться дискуссия, объективная критика и справедливость», — написал при этом депутат на своей странице в Facebook.

Называть имя «владельца» «частного предприятия» Анохин не стал. Отметим, ранее он выступил в парламенте с жесткой критикой спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Я считаю, что вы враг парламентаризма Петербурга. Я ошибся, что отдал за вас голос. Вы уничтожили и продолжаете уничтожать Законодательное собрание Петербурга», — заявлял Анохин, обращаясь к Макарову.

Напомним, что Вячеслав Макаров является председателем регионального оргкомитета «Единой России». Накануне стало известно, что Анохину отказали в регистрации документов на праймериз партии.

Не исключается, что скоро Вячеслав Макаров покинет Петербург губернатор Александр Беглов заявил о том, что хотел бы видеть его депутатом Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, комментируя идеи Анохина, назвал их сырыми.

«Мы будем бледно выглядеть перед федеральной властью», — добавлял парламентарий.