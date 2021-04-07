Почти прорвался: ЗакС снова отклонил законопроект Анохина о кредитной амнистии, но «проснулись» 19 депутатов

Почти прорвался: ЗакС снова отклонил законопроект Анохина о кредитной амнистии, но «проснулись» 19 депутатов
Депутат Андрей Анохин. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге очередной раз депутаты не стали включать в повестку заседания Законодательного Собрания законопроект о кредитной амнистии, разработанный единороссом Андреем Анохиным. Накануне ему отказали в регистрации документов на праймериз «Единой России». Напомним, что председателем регионального оргкомитета является спикер Вячеслав Макаров, которого довольно жестко критиковал депутат.

Отказам, которые слышал Анохин в ЗакСе за последние месяцы, скоро будет потерян счет. В среду, 7 апреля, в очередной раз он попытался дать ход своей инициативе о кредитной амнистии.

Представляя законопроект, Анохин подчеркнул, что он собрал все документы в рамках регламента. Закон в повестку, как и следовало ожидать, включать не стали, но примечательно, что на этот раз инициативу поддержали 19 депутатов, еще один воздержался.

Сам Анохин, комментируя позже голосование в ЗакСе, заявил, что «депутаты начали просыпаться».

«Частного предприятия одного человека больше здесь быть не может. Так не могло продолжаться долго. Настало время, когда в стены Мариинского дворца должны вернуться дискуссия, объективная критика и справедливость», — написал при этом депутат на своей странице в Facebook.

Называть имя «владельца» «частного предприятия» Анохин не стал. Отметим, ранее он выступил в парламенте с жесткой критикой спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

«Я считаю, что вы враг парламентаризма Петербурга. Я ошибся, что отдал за вас голос. Вы уничтожили и продолжаете уничтожать Законодательное собрание Петербурга», — заявлял Анохин, обращаясь к Макарову.

Напомним, что Вячеслав Макаров является председателем регионального оргкомитета «Единой России». Накануне стало известно, что Анохину отказали в регистрации документов на праймериз партии.

Не исключается, что скоро Вячеслав Макаров покинет Петербург губернатор Александр Беглов заявил о том, что хотел бы видеть его депутатом Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок, комментируя идеи Анохина, назвал их сырыми.

«Мы будем бледно выглядеть перед федеральной властью», — добавлял парламентарий.

Андрей Анохин вячеслав макаров ЗакС кредитная амнистия новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино
ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти
На Заневском пожар в коммуналке унес жизнь человека: жертвы и пострадавшие ...
В Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи человек
Какие мосты разведутся в ночь с 7 на 8 апреля
«Скопинский маньяк» получил штраф после интервью с Собчак
Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах
В Петербурге во время квеста мальчик сломал позвоночник