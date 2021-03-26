Политолог Александр Конфисахор: Макаров растворится среди депутатов Госдумы

Инициатива представлять Петербург в Госдуме не исходит от самого председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова и относится к категории предложений, от которых не принято отказываться. Такое мнение в разговоре с Gazeta.SPb высказал политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о том, что хотел бы видеть председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова депутатом Госдумы. Беглов отметил, что парламентарию может быть доверена ответственная миссия в Москве. Губернатор также сообщил, что уже обсуждал эту тему с самим Макаровым, но тот решение должен принять сам.

Впрочем, у самого Макарова такого желания нет, считает политолог Александр Конфисахор.

«Об этом Макаров и сам неоднократно заявлял, говоря в категоричной форме, отмечал, что хочет работать в Петербурге, где у него много проектов, которые он должен завершить. Если такое решение есть, вряд ли оно исходит от Макарова. Оно относится к числу тех предложений, от которых нельзя отказаться. Я думаю, что заявлением Беглов провоцирует Макарова на принятие решения, хотя я уверен, что спикер этого не хочет», — заметил политолог.

Эксперт также подчеркнул: у спикера петербургского ЗакСа статус второго человека в городе, который имеет влияние. В Госдуме же он растворится и потеряется среди 449 таких же парламентариев.

Ранее Gazeta.SPB писала о том, что Макаров стал самым цитируемым главой ЗакСа в России.