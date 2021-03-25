Беглов заявил, что хотел бы видеть Макарова депутатом Госдумы РФ

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с неожиданным заявлением о спикере ЗакСобрания Вячеславе Макарова.

Он заявил, что хотел бы видеть его депутатом Госдумы. Беглов также отметил, что парламентарию может быть доверена ответственная миссия в Москве.

«У него богатейший опыт в организационной работе. Такой человек смог бы объединить всех депутатов — как депутатов города, так и депутатов Ленинградской области, для реализации этих мегапроектов», — сказал он в эфире телеканала «78».

Он отметил, что уже обсуждал эту тему с Макаровым, но окончательное решение по поводу своих планов должен принят сам спикер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель Санкт-Петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров стал самым цитируемым среди коллег по всей России. Он, согласно данным, предоставленным «Медиалогией», занимает первое место в рейтинге – в феврале 2021 года его в материалах СМИ упомянули почти 16 тысяч раз.