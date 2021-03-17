Макаров стал самым цитируемым главой ЗакСа в России

Макаров не первый раз возглавляет рейтинг по количеству упоминаний в СМИ. Фото: Baltphoto

Макаров не первый раз возглавляет рейтинг по количеству упоминаний в СМИ. Фото: Baltphoto

Политика в феврале упоминали около 16 тысяч раз в материалах СМИ.

Председатель Санкт-Петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров стал самым цитируемым среди коллег по всей России. Он, согласно данным, предоставленным «Медиалогией», занимает первое место в рейтинге – в феврале 2021 года его в материалах СМИ упомянули почти 16 тысяч раз. На втором месте оказался глава ЗакСа Москвы Алексей Шапошников, тройку лидеров замыкает Владимир Константинов из Республики Крым.

Отмечается, что Макаров упоминался в связи с посещением базы расположения ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он благодарил силовиков за обеспечение порядка и общественной безопасности в городе. Также Макаров комментировал размер зарплат депутатов ЗакСа Петербурга и введение закона об уголовной ответственности для тех, кто оскорбляет ветеранов ВОВ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров раскритиковал депутатов Петербурга за встречу с главой МИД Финляндии.