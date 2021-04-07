ФКР ушел, изуродованный фасад остался: жители Петроградки жалуются на уничтоженную лепнину дома на Большом проспекте

ФКР ушел, изуродованный фасад остался: жители Петроградки жалуются на уничтоженную лепнину дома на Большом проспекте
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Жертвой подрядчика, который проводил капитальный ремонт, похоже, стал еще один исторический дом на Петроградской стороне. На этот раз шум подняли жители дома А.И. Ванюковой на Большом проспекте. По их словам, стоило рабочим снять леса, как открылся вид на изуродованный фасад.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

О результатах капитального ремонта сообщили в Telegram-канале «Отпетые мошенники». Этот дом находится на углу Большого проспекта Петроградской стороны и Ждановской набережной. Вид него отрывается сразу с Тучкова моста, если переходить с Васильевского острова на Петроградку. Петербуржцы также могут знать его по месту расположения строй гомеопатической аптеки.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

По словам горожан, в программу капремонта здания попало весной прошлого года. Весной этого года строители сняли леса и ушли с объекта. Тут взору горожан и открылась жуткая картина – оказалось, что участки, на месте которых была лепнина, забросали штукатуркой. Вопросы у местных жителей вызвали и русты, которые должны были воссоздать.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

«В Жилкомсерисе № 2 Петроградского района сообщили, что у Фонда капитального ремонта возникли проблемы с подрядчиком, и компания ушла с объекта», — говорится в сообщении.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Жалоба на качество ремонта появилась и на портале «Наш Санкт-Петербург».

Gazeta.SPb направила запросы в Фонд капитального ремонта (возглавляет Петр Погребняк), а также в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (глава Сергей Макаров).

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 был построен в 1898-1900-х годах по проекту архитектора Василия Баранкеева. Раньше на этом месте находился деревянный дом А.Я Волкова.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

В 1916-м году в здании размещались мастерские авиазавода Сикорского, а позже — Запасной огнеметно-химический батальон. Именно он в октябрьские дни 1917-го года держал под присмотром все переправы и тактические пункты Петроградской стороны.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Отметим, что в аналогичной ситуации в прошлом году оказывались жители дома Лидваля на Каменноостровском проспекте, 61. Здание не один год пыталась привести в порядок компания «Строительная культура», у которой был заключен с Фондом капремонта. Результат ужаснул горожан – фасад был изуродован. Вину тогда за результат вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий, в том числе за вопросы жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, переложил на некомпетентных рабочих. За ремонт взялся другой подрядчик.

Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 после ремонта. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин
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