У Навального диагностировали две грыжи и протрузию

Блогер отказывается от лечения, которое ему предлагают в колонии.

Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова рассказала, что у ее подзащитного обнаружили две грыжи и протрузию. Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что в колонии блогеру предложили лечиться «Диклофенаком» и никотиновой кислотой, но Навальный отказывается принимать медикаменты и требует пустить к нему другого врача. Он добавляет, что не получил на руки заключение по итогам МРТ.

«Наш невролог дал нам заключение о том, что то лечение, которое предложила колония, оно неэффективно»,

— сказала Михайлова.

Напоминаем, что Навальный объявил голодовку из-за проблем со здоровьем. Он жалуется на боли в спине и ногах, а также требует приглашенного врача. В то же время во ФСИН заявили, что состояние блогера удовлетворительное и стабильное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный рассказал о заболевших туберкулезом тюремщиках и о высокой температуре.