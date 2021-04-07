Кремлевский повар рассказал, как Путин относится к борщу

Он отметил, что политик довольно часто просит сварить ему борщ – либо на баранине, либо на телятине.

Шеф-повар Анатолий Галкин, который работает поваров в Кремле на протяжении 30 лет, рассказал, каково отношение президента России Владимира Путина к борщу. Об этом сообщает телеканал «360».

Поваре отметил, что власти никогда не спорили о том, кто первым придумал борщ: русские или украинцы. Он заверил, что в меню никогда не указывается национальная принадлежность рецепта, обычно просто значится борщ и указывается, с чем именно: с мясом, уткой и так далее.

Галкин уверяет, что Путин любит борщ и часто его заказывает.

«Наш президент просто пишет «хочу борщ», «сварите борщ». И все. На баранине или на телятине»,

— подытожил он.

Сам повар не поддерживает споров о принадлежности блюда и считает, что главное в нем – народность и вкус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кремлевский шеф-повар рассказал о кулинарных предпочтениях Путина.