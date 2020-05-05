Кремлевский шеф-повар рассказал о кулинарных предпочтениях Путина

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о гастрономических предпочтениях первых лиц государства и о «запрещенных» блюдах в меню.

Как сообщает РИА Новости, кремлевский повар рассказал, чем любили питаться первые лица СССР и РФ — Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Путин.

По словам Галкина, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев терпеть не мог дичь, предпочитая ей специально выращенную индейку или филе. Путешествуя за рубеж он любил полакомиться морепродуктами, а вот его супруга Раиса Максимовна их не переносила.

С мнением жены Ельцина относительно морепродуктов был согласен первый президент РФ Борис Ельцин, поэтому на в его меню никогда не входили креветки, морские ежи и другие подобные продукты.

А действующий президент Владимир Путин отдает предпочтение хорошо приготовленным котлетам, баранине, телятине и иногда рыбе.

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