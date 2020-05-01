В Кремле опровергли сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.

Накануне «Медуза» опубликовала статью со ссылкой на свои источник, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.

«Это ерунда», — сказал Песков, сообщает РИА Новости.

Напомним, премьер -министр России Михаил Мишустин рассказал о своем заболевании президенту Владимиру Путину во время видеоконференции. Премьер заявил, что он самоизолируется для избежания распространения коронавируса. Правительство продолжит свою работу, а Мишустин будет оставаться на связи.

Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Решение о назначении Белоусова временным главой правительства принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусной инфекцией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.