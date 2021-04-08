Экс-супруга Аршавина не может самостоятельно ходить

У женщины диагностировали аутоиммунный некроз, сейчас она находится в больнице.

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что не может самостоятельно ходить. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что сейчас Казьмина находится в больнице. Она сильно похудела, ест и пьет только через трубочку. Казьмина добавляет, что у нее воспалились пролежни на ногах, так что ходить без помощи не получается. Она подчеркнула, что ее болезнь серьезная – сначала у нее появился аутоиммунный процесс, а затем и сепсис.

Тем временем Аршавин не проявляет никакого интереса к судьбе экс-супруги. Его мать и вовсе уверена, что не верит словам бывшей невестки – она якобы все придумала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Аршавина вступилась за сына и назвала болезнь Казьминой выдумкой. Женщина считает, что экс-супруга футболиста делает все, чтобы привлечь к себе внимание.