Мать Аршавина вступилась за сына и назвала болезнь Казьминой выдумкой

Женщина считает, что экс-супруга футболиста делает все, чтобы привлечь к себе внимание.

Мать Аршавина Татьяна прокомментировала нападки в сторону сына, который не помогает бывшей супруге Алисе Казьминой. Женщина убеждена, что больная притворяется ради собственной выгоды. Об этом пишет «СтарХит».

Татьяна отметила, что Казьмина получает большие алименты от Аршавина и может позволить себе даже покупку нового жилья. Экс-супруга футболиста якобы не хочет выселяться из дома в Коломягах, в связи с чем придумала заболевание. На самом деле, говорит Татьяна, она сделала неудачную пластику носа и использует это в своих коварных целях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малахов возмутился из-за поведения Аршавина, который не помогает больной экс-супруге. Телеведущий возмущен тем, что такой человек являлся лицом сборной России по футболу.