Малахов возмутился из-за поведения Аршавина, который не помогает больной экс-супруге

Телеведущий возмущен тем, что такой человек являлся лицом сборной России по футболу.

Телеведущий Андрей Малахов прокомментировал безразличное отношение Андрея Аршавина, который отказывается помогать бывшей супруге Алисе Казьминой. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Мать Казьминой рассказала, что ее дочь провела четыре дня в коме из-за аутоиммунного заболевания. Аршавин никак не отреагировал на происходящее, объясняя это тем, что ему экс-жена «надоела».

Малахов возмутился, услышав эту историю. Он не понимаем, как такой человек мог быть лицом сборной России и примером для молодого поколения. Телеведущий обматерил Аршавина и призвал его быть сердечнее.

«Да просто позвони, просто приди, поддержи за руку! Даже уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место!»

— заявил телеведущий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин добился выселения страдающей от болезни бывшей жены.