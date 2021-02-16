Аршавин добился выселения страдающей от болезни бывшей жены

Аршавин добился выселения страдающей от болезни бывшей жены
Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Экс-футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин смог через суд выселить свою бывшую жену Алису Казьмину и их общую дочь Есению из особняка в поселке Коломяги.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщает Starhit, во время развода футболист задумал выселить свою супругу из совместного дома. Выяснилось, что дом в 300 «квадратов» принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной.

В итоге, через некоторое время иск футболиста удовлетворили. По словам самой супруги, дом был оформлен на мать игрока еще при браке. Она не согласилась с решением суда и подала апелляцию, которую рассмотрят до середины марта текущего года.

Напомним, что супруги развелись в июле 2019 года. Их общая дочь Есения осталась жить с матерью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо.

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