Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо

Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо
Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания и поэтому прячет лицо.

Казьмина опубликовала фото, где прикрывает свое лицо рукой.

«Я тяжело болею, и нос прикрываю, низ лица, не от хорошей жизни», — написала она у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Девушка рассказала, что у нее тяжелое заболевание аутоиммунной системы, она перенесла две операции, которые «помогли сохранить жизнь по медицинским показаниям».

«Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь. А не домыслы людей о пластике и прочей ерунде», — добавила Казьмина.

Чуть позже она опубликовала фото, где ее открыто. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, через год у них родилась дочь. В июле 2019 года суд расторг брак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд отказался рассматривать жалобу экс-супруги игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ранее она подавала заявление о самоуправстве со стороны футболиста. Женщина решила отказаться от судебных разбирательств с бывшим супругом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алиса аршавина андрей аршавин лицо


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Дальневосточном сотрудники ДПС после погони задержали водителя
Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо
Ученые выяснили, как снизить риск развития заболеваний сердца
Байден заявил, что Трамп не выполняет свою работу
Главный тренер российской молодежки прокомментировал разгромное поражение ...
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в России
Новогоднее шоу «Вечернего Урганта» попало в тренды итальянского YouTube
Трамп намерен одержать победу в восьми штатах, где потерпел поражение