Бывшая супруга Аршавина объяснила, почему прячет лицо

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания и поэтому прячет лицо.

Казьмина опубликовала фото, где прикрывает свое лицо рукой.

«Я тяжело болею, и нос прикрываю, низ лица, не от хорошей жизни», — написала она у себя в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Девушка рассказала, что у нее тяжелое заболевание аутоиммунной системы, она перенесла две операции, которые «помогли сохранить жизнь по медицинским показаниям».

«Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь. А не домыслы людей о пластике и прочей ерунде», — добавила Казьмина.

Чуть позже она опубликовала фото, где ее открыто. Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, через год у них родилась дочь. В июле 2019 года суд расторг брак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд отказался рассматривать жалобу экс-супруги игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ранее она подавала заявление о самоуправстве со стороны футболиста. Женщина решила отказаться от судебных разбирательств с бывшим супругом.