Бывшая жена Аршавина отказалась от возбуждения дела против футболиста

Бывшая жена Аршавина отказалась от возбуждения дела против футболиста
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина не намерена обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Фото: @arshavina_alisa/ Instagram

Суд отказался рассматривать жалобу экс-супруги игрока сборной России по футболу Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ранее она подавала заявление о самоуправстве со стороны футболиста. Женщина решила отказаться от судебных разбирательств с бывшим супругом.

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина не намерена обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о самоуправстве со стороны игрока. Сама Казьмина не присутствовала на судебном заседании, рассказала юрист Ольга Макарова в интервью российскому агентству правовой и судебной информации.

«Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул ее заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения», — заявила адвокат, — Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать».

Ранее девушка в полицию в феврале текущего года. Она утверждала, что Аршавин, с которым у нее идет бракоразводный процесс, угрожает ей. Девушка просила возбудить против футболиста уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угроз» и по статье «Самоуправство с применением насилия или угрозой его применения».

Ранее GazetaSPb сообщала, что Барановская честно призналась, хочет ли она возвращения Аршавина.

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