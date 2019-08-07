Барановская честно призналась, хочет ли она возвращения Аршавина

У телеведущей и футболиста три общих ребенка, но они развелись в 2013 году.

Своими планами на будущее Юлия Барановская поделилась в разговоре с «7 дней». Телеведущая решила поставить точку в разговорах об их отношениях с Андреем Аршавиным. Женщина отметила, что общего у них только трое детей и воспоминания, которые являются прошлым. Она подчеркнула, что не ждет возвращения футболиста и не хочет быть с ним в отношениях.

Барановская рассказала, что после развода с Аршавиным, она долго приходила в себя, но теперь готова к новой семье. Телеведущая надеется, что ее ждет еще одна свадьба и ребенок. Она отказалась называть имя возлюбленного, но заявила, что это не Кирилл Туриченко и Александр Телесов, с которыми ее связывает дружба.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Андрей и Алиса Аршавины окончательно развелись. Суд взыскал с Аршавина алименты в размере 64 тысяч 854 рублей с индексацией до достижения ребенком 3 лет — сумма кратна 5,2 прожиточного минимума